شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد باريس ..مها عامر تفشل فى التأهل الى نصف نهائى منافسات الغطس والان مع تفاصيل الخبر

فشلت اللاعبة المصرية مها عامر فى التأهل إلى نصف النهائى فى مسابقة الغطس خلال مرحلة التصفيات ، لتحقق المركز 24 من أصل 28 متسابقة فى أولمبياد باريس.

واحتلت سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك المركز السابع في التصفية الأولى، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

ما احتلت سما فاروق المركز التاسع والعشرون في الترتيب العام بالمنافسات أيضا،للتتأهل للدور التالى بمنافسات الكانوى والكياك بالدورة الاولمبية، بعد أن سجلت زمن 2:18:52.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.