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أولمبياد باريس ..مها عامر تفشل فى التأهل الى نصف نهائى منافسات الغطس

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 07:00 م

فشلت اللاعبة المصرية مها عامر فى  التأهل إلى نصف النهائى فى مسابقة الغطس خلال مرحلة التصفيات ، لتحقق  المركز 24 من أصل 28 متسابقة فى أولمبياد باريس.

واحتلت سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك المركز السابع في التصفية الأولى، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

ما احتلت سما فاروق المركز التاسع والعشرون في الترتيب العام بالمنافسات أيضا،للتتأهل للدور التالى بمنافسات الكانوى والكياك بالدورة الاولمبية، بعد أن سجلت زمن 2:18:52.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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