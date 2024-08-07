شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين يستعدون للراحة فى الأهلى بعد حسم التتويج بالدوري غدا والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإراحة مجموعة من اللاعبين عقب الانتهاء من مباراة سموحة غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري المصري، في مباراة حسم التتويج بالدوري ولتي يحتاج فيها الفريق الأحمر لنقطة واحدة من أجل تنصيبه بطلا للدرع رقم 44.



وينوي كولر منح 7 لاعبين راحة وهم محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وإمام عاشور وأكرم توفيق وحسين الشحات ووسام أبو علي، باعتبارهم أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الأحمر في الفترة الأخيرة، ويعانون من ضغط في المباريات.



ويرغب كولر في منح قسط كافي من الراحة لبعض اللاعبين ومنحهم أجازة مبكرة من أجل الحصول على راحة سلبية طويلة قبل بدء التحضير للموسم الجديد، بخلاف ارتباط اللاعبين الدوليين بالحصول على راحة قبل معسكر منتخب مصر القادم نهاية شهر أغسطس الجاري.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام سموحة غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في بداية مران اليوم لشرح النواحي الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة سموحة غدا، ويحثهم على ضرورة مواصلة الانتصارات والوصول إلى الانتصار رقم 20 على التوالي، من أجل حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين عقب رباعية المقاولون العرب الأخيرة.

فاز الاهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.