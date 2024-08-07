الامارات | خسارة مؤلمة وسيناريو حزين يُنهي أحلام مصر في أولمبياد باريس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرط منتخب مصر بتأهله الى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة اليد في دورة الالعاب الاولمبية للمرة الثانية توالياً عندما خسرت امام إسبانيا 28-29 بعد التمديد (الوقت الأصلي 25-25) في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024.

وتكررت مرارة الخسارة ووقف المشوار الرائع للفراعنة في ربع النهائي على يد إسبانيا التي كانت حرمتهم من ميدالية برونزية تاريخية في نسخة 2021 في طوكيو (31-33).

وضربت مصر بقوة وحسمت الشوط الاول بفارق أربعة أهداف (12-8)، لكن إسبانيا ردت بالفارق ذاته في الثاني (17-13) مدركة التعادل قبل 30 ثانية من نهاية الوقت الاصلي.

ولم ينجح "الفراعنة" بالثأر لهزيمتهم أمام إسبانيا، في مباراة الميدالية البرونزية أولمبياد طوكيو 2020.

واحتكم المنتخبان الى شوط إضافي تقدمت خلاله إسبانيا ثلاث مرات وردت مصر بالمثل مدركة التعادل ثلاث مرات قبل أن يخطف أليكس غوميس هدف الفوز 29-28 قبل 25 ثانية من نهاية الوقت الاضافي.

وحاول كل من سيف الدرع واحمد هشام إدراك التعادل من تسديدتين من دون جدوى، وفرض فيليكس غوميس نفسه نجما للمباراة بتسجيله تسعة أهداف من تسع محاولات، وأضاف أيان تارافيتا ستة أهداف من 10 محاولات.

في المقابل، برز يحيى الدرع في صفوف الفراعنة بتسجيله ثمانية أهداف من 15 محاولة، وأضاف سيف الدرع ستة اهداف واحمد هشام خمسة.