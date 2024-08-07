على رأسهم كهربا.. 8 غيابات تضرب الاهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، من عدة غيابات قبل مواجهة نظيره سموحة، المقرر لها غدًا الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وضربت الغيابات النادي الاهلي، قبل مواجهة سموحة، وجاء على رأسهم محمود عبد المنعم “كهربا” بالإضافة إلى علي معلول وعمرو السولية وأحمد عبد القادر، وطاهر محمد طاهر، وأحمد نبيل كوكا وكريم الدبيس وحمزة علاء.

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واتجه المارد الاهلي إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة ضد سموحة، والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة، حصدها من 32 مباراة.

ويحتاج النادي الاهلي إلى نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.