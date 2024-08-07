تعليق صادم من مدرب المغرب قبل مواجهة مصر في أولمبياد باريس 2024

علّق طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي الأولمبي، على مباراة أسود الأطلس ضد مصر والتي ستقام غدًا الخميس على برونزية أولمبياد باريس.

وقال السكتيوي في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم: “مباراة المنتخب غدًا هي تحصيل للمجهودات الكبيرة لجميع عناصر الفريق، وكان لدينا حلم بإسعاد المغاربة والتأهل للمباراة النهائية”.

وواصل:” يجب علينا أن نتعامل مع الأمر بشكل جيد على الصعيد النفسي عدم صعودنا للنهائي ترك إحباطا، وعلينا أن نجعلها نقطة قوة في المباراة المقبلة أمام مصر”.

وتابع:” مواجهة مصر ستكون مفتاحنا لتجاوز الهزيمة والإخفاق أمام إسبانيا ونسعى للعودة بميدالية تكلل المجهودات وحتى لا يذهب العمل سدى في باريس”.

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وأختتم حديثه: ” منتخب مصر خصمًا قويًا وعنيدًا وتعرفون المباريات بيننا تكون ذات صبغة خاصة، وأتمنى أن نحظى بالفوز في النهاية”.

وتنطلق مباراة مصر ضد المغرب غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.