كهربا يتلقى عرضًا لاستعارته من الاهلي لمدة موسم

تلقى النادي الاهلي، في الساعات القليلة الماضية، طلبًا من أحد الأندية للحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا في الانتقالات الصيفية.

ووصل إلى الاهلي،استفسارًا رسميًا من نادي زد عن موقف محمود كهربا مهاجم الأحمر، وإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

استفسر نادي زد عن نية الاهلي، بالاستغناء عن اللاعب ومعرفة الطلبات المادية، حيث طلب الحصول على كهربا لمدة موسم على سبيل الإعارة مع نية البيع النهائي.

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ويرغب كهربا في الرحيل عن الاهلي، بعد توتر علاقته مع مارسيل كولر، المدير الفني للفريق والبحث عن فرصة خارج القلعة الحمراء.

يبحث كهربا عن عرض ضمن دوري الدرجة الثانية السعودي “يلو”، وفي حال عدم حصوله على ذلك سيحسم انتقاله لنادي زد مطلع الموسم الجديد.

وفي سياق أخر اتجه المارد الاهلي إلى الإسكندرية للانتظام في معسكر مغلق قبل مباراته المرتقبة ضد سموحة، والتي ستُقام مساء الخميس على ملعب استاد الجيش المصري ببرج العرب، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدها الفريق من 30 مباراة، بفارق 6 نقاط عن بيراميدز أقرب ملاحقيه صاحب الوصافة برصيد 73 نقطة، حصدها من 32 مباراة.

ويحتاج النادي الاهلي إلى نقطة وحيدة من أجل حسم لقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.