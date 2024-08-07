أولمبياد باريس 2024.. إصابة ثنائي منتخب مصر بفيروس كورونا قبل مواجهة المغرب

تلقى منتخب مصر الأولمبي، ضربة قوية بعد تعرض ثنائي الفراعنة للإصابة بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة المغرب في أولمبياد باريس 2024.

وستقام مباراة مصر ضد المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث وبرونزية أولمبياد باريس، غدًا الخميس الموافق 8 أغسطس.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “الميدان” السعودية، أن الثنائي محممود صابر ومحمد مغربي قد تعرضا للإصابة بكوفيد 19 “كورونا” وهو ما يجعلهما خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة المغرب.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر قد خسر من نظيره فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1، فيما خسر منتخب المغرب من نظيره إسبانيا بنتيجة 2-1 في إطار لقاءات نصف النهائي.