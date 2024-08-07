ميكالي: مواجهة المغرب صعبة وهدفنا حصد البرونزية

تحدث البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن مواجهة المغرب في إطار منافسات أولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغرب، غدًا الخميس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع للمنافسة على البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

وتقام المباراة على أرضية ملعب «لا البوجوار» معقل نادي نانت الفرنسي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والسابعة بتوقيت أبوظبي.

وأوضح ميكالي في تصريحات للصحفيين أن مواجهة المغرب ستكون صعبة للغاية، إلا أنه يسعى للتغلب على هذا الأمر من أجل تحقيق الفوز وحصد الميدالية التي ستكون غاية في الأهمية بالنسبة لمنتخب مصر.

وشدد على أنه سيكون سعيد للغاية في حال نجح في حصد الميدالية مع منتخب آخر بعدما سبق وأن قاد البرازيل لحصد الذهب الأولمبي، مؤكدًا أنه سيقاتل للتتويج يالميدالية البرونزية مع المنتخب المصري.