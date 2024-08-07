الاتحاد المصري لكرة اليد يثير الجدل ببيان رسمي بعد خسارة المنتخب في أولمبياد باريس

أثار الاتحاد المصري لكرة اليد جدلًا واسعًا بعد خسارة المنتخب الوطني أمام إسبانيا في ربع نهائي أولمبياد باريس 2024 بنتيجة 28-29.

ونشر الاتحاد المصري لكرة اليد بيانًا رسميًا شكر خلاله لاعبي المنتخب وثمن جهودهم وهو ما لقي سخرية وغضب من الجماهير نظرًا للخروج دون تحقيق أي إنجاز.

وكتب الاتحاد المصري لكرة اليد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “شكرا رجال منتخبنا الوطنى المصري، سيظل منتخب مصر الوطنى هو المنتخب الوحيد الغير اوروبي الذى يخشاه اقوى منتخبات العالم”.

وتابع: “و يكفى ان المنتخبات الكبيرة فى كرة اليد عندما تتعادل مع منتخب مصر او تفوز بشق الانفس فهذا يعتبر بالنسبة لهم انجاز كبير”.

واستكمل: “هاردلك رجال منتخبنا الوطني المصرى قدمتم مباراة عالمية و اداء يشرف كرة اليد المصرية امام المنتخب الأسباني و بفارق هدف وحيد انتهت المباراة بنتيجة 29 – 28 لاسبانيا بالدور ربع النهائي لاولمبياد باريس بعد انتهاء الوقت الاصلي من المباراة بالتعادل 25 – 25 و بعد اداء رجولى طوال المباراة من لاعبى منتخبنا الوطنى المصري و الجهاز الفنى و لكن فى النهاية هذه هى الرياضة شكرا لاعبى منتخبنا الوطنى المصري و الجهاز الفنى و الادارى و الطبى”.