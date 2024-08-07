"اعتزلت في أولمبياد باريس".. من هي لوانا ألونسو ملكة جمال السباحة المثيرة للجدل؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أثارت السباحة الباراجوايانية، حالة من الجدل الواسعة، خاصة بعد أن تم طردها من أولمبياد باريس 2024، بسبب السلوك غير اللائق، وارتدائها ملابس من إختيارها، بدلاً من ملابس البعثة الرسمية لباراجواي، طبقاً لما تم الكشف عنه من قبل صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونشرت رئيسية اللجنة الأوليمبية الباراجوايانية الأوليمبية لاريسيا شيرير، رحيل اللاعبة عن بعثة منتخب باراجواي في الأولمبياد، وجاء البيان كالتالي: ""وجودها يخلق أجواء غير مناسبة داخل فريق باراجواي".

وتابعت: ونحن نشكرها على تنفيذها للتعليمات، حيث كان الأمر بمحض إرادتها أنها لم تقضِ الليل في القرية الرياضية".

من هي السباحة لوانا ألونسو؟

تبلغ لوانا ألونسو من العمر 20 عاماً.

تدرس ألونسو حالياً، في جامعة ساوثرن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد هذه هي المشاركة الثانية للاعبة في الأولمبياد، حيث سبق لها المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن تشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد.

وشاركت لوانا في بطولة العالم للألعاب المالية، في عام 2022، في العام ذاته شاركت صاحبة ال 20 عاماً في دورة ألعاب أمريكا الجنوبية.

وتمتلك لونا حساباً على مواقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وصل عدد متابعيها إلى 379 ألف شخص.

وفي أولمبياد طوكيو 2020، احتلت لوانا ألونسو المركز السادس في سباق 100 متر فراشة، بينما فشلت ألونسو في الصعود إلى الدوري نصف النهائي بأولمبياد باريس 2024.

وعقب الفشل في التأهل إلى نصف النهائي، في أولمبياد باريس 2024، أعلنت لوانا اعتزال السباحة بشكل نهائي، كما أنها أشارت إلى رغبتها في تمثيل الولايات المتحدة بدلاً من باراجواي.

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