صدمة.. هدف كولر في التعاقدات خارج حسابات النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر، موقف النادي الأهلي من التعاقد مع الثنائي يحيى عطية اللاعب الظهير الأيسر لفريق سوتشي الروسي، والفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365: "الثنائي يحيى عطية الله والفلسطيني عمر فرج، خارج حسابات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

وأشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، عن وجود مفاوضات من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، يرغب في التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله، لتعويض غياب الظهير الأيسر للفريق علي معلول، الذي يعاني من الإصابة بقطع في وتر أكيلس.

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