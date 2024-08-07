المتحدة تحذر من استغلال الحقوق الخاصة بمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الرياضية بياناً، تؤكد خلاله دعمها الكامل للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل مواصلة النجاحات، محذرة من استغلال أي حقوق لمنتخب مصر لكرة القدم أو استخدام صور اللاعبين، دون الرجوع للشركة.

وجاء نص بيان الشركة المتحدة كالتالي: "في إطار دورها الرياضي والمجتمعي، تفخر الشركة المتحدة للخدمات الرياضية بالشراكة ورعايتها للاتحاد المصري لكرة القدم، وتؤكد الشركة اعتزازها بهذه الشراكة مع كيانات عريقة في مجال الرياضة وهي اتحاد كرة القدم".

وأضاف: "وتؤكد الشركة المتحدة للخدمات الرياضية أن النتائج التي حققها المنتخب المصري لكرة القدم في أولمبياد باريس ٢٠٢٤، وسيحققها في الأدوار النهائية للأولمبياد لتحقيق ميدالية أولمبية يؤكد ثقة الشركة والرعاة في استمرار الدعم والمساندة الواجبة على المتحدة ودورها في الوقوف خلف اتحاد كرة القدم لاستمرار النجاحات معا، كما كان العهد في السنوات الأخيرة".

وتابع: "وتنوه وتحذر الشركة المتحدة للخدمات الرياضية من استغلال أي حقوق لمنتخب مصر لكرة القدم أو استخدام صور اللاعبين، دون الرجوع للشركة المتحدة للرياضة هو مخالفة صريحة وصارخة، وعدم التزام، واحترام للعقود وحقوق الغير، وفي النهاية تتمنى الشركة التطور والتقدم والرقي للرياضة وتبدأ هذه الخطوات بالحفاظ على حقوق الغير".

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