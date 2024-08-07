couples الدوري المصري.. اسكرينات سناب شات وطلاق.. قصة حب صلاح محسن وزوجته السابقة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

"الخلافات الزوجية عمر ما كان مكانها على السوشيال ميديا" بهذه العبارات أنهى صلاح محسن لاعب النادي الأهلي السابق والمصري البورسعيدي الحالي زواجه من إسراء رأفت ابنه رجال الأعمال سامح رأفت.

وتعتبر قصة صلاح محسن مع زوجته هي الأشهر بين لاعبي الدوري المصري الممتاز، خلال العام الحالي، خاصة بعدما نشرت إسراء محادثات وصور بين زوجها وعدد من الفتيات عبر تطبيق "سناب شات".

واحتفل صلاح محسن وإٍسراء بزواجهما في 7 يونيو 2019 وسط حضور نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية، وأنجب الثنائي طفلين وهم مالك ومايلي.

وبعد خمس سنوات من زواجهما، قررت إسراء رأفت نشر جميع المحادثات بين زوجها وعدد من الفتيات، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ووضعت رقم هاتفه بين المنشورات.

وانقسم وقتها الرأي العام بين الدفاع عن إسراء سامح وما تعرضت له وكما هاجمها البعض بسبب قيامها بتشويه صورة لاعب الأهلي السابق بالإضافة إلي فضح عدد من الفتيات بسبب نشرها للمحادثات والصور.

ووجه محامي صلاح محسن خلال لقاء تلفزيوني اتهامات لزوجتة بسبب ارتكبها أربع جرائم وهي الاستيلاء على الحساب الشخصي للاعب وأخذ بعض الصور من الرسائل ونشرها، والتشهير به.

وفي ستوري على الأنستجرام، أعلن صلاح محسن طلاقهم في رسالة جاءت كالآتي:" في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم، فيه حاجات كتير مش هينفع أتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا، وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور، الانفصال بيني وبين الأستاذة اللي كانت في يوم من الأيام مراتي، كان من فترة، واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي".