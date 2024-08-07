"إيبوكا في مواجهة كريم طارق".. التشكيل الرسمي نهائي كأس الرابطة بين طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش اليوم، في إطار منافسات نهائي كأس الرابطة المصرية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي".

ويدخل فريق سيراميكا كليوباترا اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي.

خط الوسط: محمد عادل، محمد إبراهيم، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد قندوسي، جون إيبوكا، صديق إيجولا.

وجاء تشكيل فريق طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

الدفاع: أحمد متعب – محمد سمير – خالد سطوحي – أحمد عبد الرحمن زولا.

الوسط: فريد شوقي – علي حمدي – عبد الرحمن شيكا.

الهجوم: كريم طارق – محمد هاني – جودوين شيكا.

ويعد فريق سيراميكا كليوباترا هو حامل لقب النسخة الماضية، من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

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