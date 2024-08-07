شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيونى يتفوق على أيمن الرمادى تاريخيا قبل نهائى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، مواجهة جديدة أمام أيمن الرمادى عندما يلتقى الطلائع مع سيراميكا في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، في نهائي كأس رابطة الأندية، على استاد الدفاع الجوى.

وتعد مباراة اليوم هى الرابعة بين عبد الحميد بسيونى وأيمن الرمادى، حيث سبق أن تواجها من قبل في 3 مواجهات سابقة، نجح عبد الحميد بسيونى في الفوز بمباراتين بينما فاز أيمن الرمادى فى آخر مباراة بينهما بهدفين مقابل هدف.

وجاءت كل المباريات بين الثنائى في بطولة الدورى، وستكون مباراة اليوم الأولى بينهما في بطولة أخرى غير الدورى، حيث واجه أيمن الرمادى مدرب الجيش بفريقين هما أسوان وسيراميكا.

بدأ سيراميكا بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بالفوز على إنبى بهدفين نظيفين، ثم الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم التعادل مع الداخلية بهدف لمثله، ليتأهل متصدرا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وأطاح سيراميكا في دور ربع النهائي بفريق سموحة بهدفين نظيفين، ثم حقق فوزا صعبا على الاتحاد السكندرى بهدف نظيف في دور نصف النهائي.

بدأ فريق الطلائع البطولة بالفوز على زد بهدف نظيف، ثم التعادل مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، قبل أن يفوز على فاركو بهدف نظيف ليتصدر مجموعته ويتأهل لدور ربع النهائي.

ونجح طلائع الجيش في الفوز على الجونة بركلات الترجيح 6/ 5 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله، كما أطاح بفريق المصرى في نصف النهائي بنفس السيناريو بعد الفوز بركلات الترجيح "3/ 1" بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله.