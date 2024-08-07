شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر يغيب عن مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب غدا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمود صابر عن مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام المغرب غدا بسبب كورونا، رفقة زميله مع الفراعنة محمد مغربي، ليتأكد حجز الثنائي وعزلهما عن باقي أفراد البعثة.

ضرب المنتخب المصري الأولمبي موعدا مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة بعدما خسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الاثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

وبلغ المنتخب المصرى الدور نصف النهائى لمسابقة كرة القدم بجدارة على حساب باراجواى، وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف واحد، في دور المجموعات سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل اوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وقبل مباراة اليوم واجه منتخب مصر الأولمبي نظيره الفرنسي مرة وحيدة فى تاريخ مشاركاته بمنافسات كرة القدم بالأولمبياد، وكانت فى دورة الألعاب الأولمبية 1984 التي أقيمت فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحقق وقتها المنتخب الفرنسي الفوز بنتيجة (2-0) بعدما أحرز دانييل زيريب هدفي الديوك في الدقيقتين 29 و52 من عمر اللقاء، ليتأهل إلى نصف النهائي.