شكرا لقرائتكم خبر عن جون إيبوكا يقود هجوم سيراميكا أمام الطلائع في نهائي كأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة طلائع الجيش فى إطار نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، الذي ستقام في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي.

وجاء تشكيل سيراميكا لمواجهة الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: عبد الرحمن بودي، رجب نبيل، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحى

الوسط: محمد عادل، محمد إبراهيم، أحمد بلحاج،أحمد القندوسى، صديق أوجولا

الهجوم: جون إيبوكا

البدلاء: محمد كوكو، سعد سمير، محمد توني، صامويل أمادي، إبراهيم محمد، نور علاء، مروان عثمان، أحمد القرموطي، أحمد ياسر ريان.