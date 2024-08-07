شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا وعبد الله السعيد يواصلان الغياب عن الزمالك أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

تحوم الشكوك حول لحاق عبد الله السعيد ونبيل عماد الشهير بـ "دونجا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بمباراة الفريق الأبيض وزد المقرر لها في التاسعة مساء غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".

ويعانى نبيل عماد "دونجا" من إصابة في الكتف يخوض على إثرها برنامجاً تأهيلياً تحت إشراف الجهاز الطبي بينما فضل البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إراحة عبد الله السعيد في المباريات الماضية.

وطلب جوميز من لاعبيه إغلاق صفحة مباراة إنبى الماضية التي جمعت الفريقين مساء الاثنين فى بطولة الدورى، والمؤجلة من الجولة الثانية والعشرين، والتركيز في المباريات المقبلة.



ورفض جوميز منح اللاعبين راحة قبل مواجهة زد، خاصة أنه لا وقت للحصول على راحة عبد مواجهة إنبى، حيث خاض الفريق تدريباته أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء على أن يخوض اللقاء الخميس.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبي بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.