شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. تدريبات بدنية استعدادا لسموحة ومعلول والسولية يواصلان التأهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة سموحة، التي من المقرر أن تجمع الفريقين غدًا الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويتبقى لـ فريق الأهلي، مباريات سموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري موسم 2023 /2024 ، بينما يتبقى لبيراميدز، مواجهات والداخلية وطلائع الجيش.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، لمناقشة عدد من الأمور الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وكان المران قد بدأ بأداء تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الفقرات الفنية التي وضعها الجهاز الفني.

وواصل الثنائي علي معلول وعمرو السولية أداء برنامج العلاج الطبيعي بالجري حول الملعب.