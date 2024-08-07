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رسميا.. انتهاء آمال المصارع كيشو في الفوز ببرونزية فى أولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس رامي ناجي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 08:08 م

أنتهت رسميا آمال المصارع الأوليمبي محمد ابراهيم كيشو في أوليمبياد باريس لتحقيق ميدالية برونزية، بعد خسارة المصارع الأذربيجاني هسرات جعفروف أمام بطل أوكرانيا في وزن 67 كجم .

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

من ناحية أخرى فشلت اللاعبة المصرية مها عامر فى  التأهل إلى نصف النهائى فى مسابقة الغطس خلال مرحلة التصفيات ، لتحقق  المركز 24 من أصل 28 متسابقة فى أولمبياد باريس.

واحتلت سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك المركز السابع في التصفية الأولى، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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