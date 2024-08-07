شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. انتهاء آمال المصارع كيشو في الفوز ببرونزية فى أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أنتهت رسميا آمال المصارع الأوليمبي محمد ابراهيم كيشو في أوليمبياد باريس لتحقيق ميدالية برونزية، بعد خسارة المصارع الأذربيجاني هسرات جعفروف أمام بطل أوكرانيا في وزن 67 كجم .

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

من ناحية أخرى فشلت اللاعبة المصرية مها عامر فى التأهل إلى نصف النهائى فى مسابقة الغطس خلال مرحلة التصفيات ، لتحقق المركز 24 من أصل 28 متسابقة فى أولمبياد باريس.

واحتلت سما فاروق لاعبة منتخب الكانوى والكياك المركز السابع في التصفية الأولى، لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس و تستمر حتى 11 أغسطس الجارى.