شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن ومصطفى البدرى على رأس قائمة سموحة لمواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة قائمة فريقه لمواجهة الأهلى المقرر لها في التاسعة مساء غداً الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

وجاءت قائمة سموحة كالتالى:

حراس المرمى: الهاني سليمان. - محمد أشرف.

خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، بركات حجاج، جاستين آرثر، طارق علاء، مصطفى ميدو.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد كناريا - محمد مكرونه - دكوا دودو - أحمد خالد - حمدي علاء - أبو بكر ليادي - عمرو قلاوة - الحبيب أحمد حسن - أحمد إيهاب.

خط الهجوم: فادى فريد - مصطفى البدري - حسام حسن.