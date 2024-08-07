شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات علاجية لزيزو وإبراهيم عادل للحاق بمباراة المنتخب الأولمبى والمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائي زيزو وإبراهيم عادل لاعبا المنتخب الأولمبي، لجلسات علاجية بناء على طلبهما من أجل المشاركة أمام المغرب ، خاصة أن الثنائي أحمد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها روجيريو ميكالي.

تعرض أحمد زيزو لشد في العضلة اليسرى كما تعرض إبراهيم عادل لشد في العضلة اليمنى عقب مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام فرنسا في دور الثمانية لأولمبياد باريس 2024 ز

وأجرى الجهاز الطبي بقيادة الثنائي طارق سليمان و صلاح عاشور تدريبات تأهيلية للثنائي لتجهيزهما لمباراة المغرب غدًا.

ويختتم المنتخب المصري الأولمبي اليوم الأربعاء تحضيراته لمواجهة نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة، تنطلق أحداثها في السادسة مساء غد الخميس.

وخسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الإثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

بينما سقط منتخب المغرب الأولمبي، أمام إسبانيا بهدفين مقابل هدف، ليتأهل اللاروخا إلى نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية أولمبياد باريس 2024.