نجم وسط المنتخب الأولمبي يغيب أمام المغرب بعد إصابته بكورونا

الشارقة - اميمة ياسر - يفتقد منتخب مصر الأوليمبي، لخدمات لاعب الوسط محمود صابر في مباراة المغرب غدا بسبب إصابته بفيروس كورونا، رفقة زميله مع الفراعنة محمد مغربي، ليتأكد حجز الثنائي وعزلهما عن باقي أفراد البعثة.

ويواجه المنتخب المصري الأولمبي نظيره المغربي، في السادسة مساء غد الخميس، في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس.

خسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الاثنين، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

بينما خسر النغرب من إسبانيا ٢-١ في نصف النهائي.