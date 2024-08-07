جاهزية نجم النصر لمواجهة التعاون في السوبر السعودي

تلقى نادي النصر، خبرًا سارًا بتعافي الحارس بينتو ماثيوس، من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، والتي أبعدته عن المشاركة مع النصر.

وشارك الحارس في التدريبات الجماعية لنادي النصر بصورة طبيعية اليوم الأربعاء، ليتأكد جاهزية الحارس لمباراة الفريق القادمة أمام نادي ألميريا، والتي يخوضها الفريق غدا الخميس.

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ويستعد نادي النصر لمباراة التعاون في بطولة كأس السوبر السعودي.

وتأكدت جاهزية بينتو ماثيوس بصورة رسمية، لمباراة التعاون في بطولة كأس السوبر، والتي من المقرر أن تجمع الفريقين، في الدور نصف النهائي من المسابقة، وتقام المباراة يوم 14 من شهر أغسطس الجاري في مدينة أبها.

وأبرم نادي النصر، صفقة بينتو ماثيوس من نادي أتلتيكو بارانينسي في صفقة كلفت خزائن النادي العالمي مبلغ 18 مليون يورو، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بقرار من لويس كاسترو المدير الفني للفريق.