رد صادم من منتخب مصر الأولمبي على إصابة محمود صابر بـ كورونا

كشف مسئولو منتخب مصر الأولمبي، حقيقية تعرض محمود صابر، لاعب خط الوسط للإصابة بفيروس كورونا، قبل مواجهة المغرب.

ونفى مدير المنتخب الأولمبي المصري محمود حرب ن الأنباء المتداولة عن إصابة نجم المنتخب محمود صابر بفيروس كورونا قبل مباراة مصر المرتقبة أمام المغرب.

ويلتقي منتخب مصر نظيره المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024.

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وأكد حرب أن صابر شارك في تدريبات المنتخب بشكل طبيعي ولا يوجد أي مشكلة صحية لديه، وأنه سيكون مستعدًا لخوض المباراة الهامة غدًا الخميس بتوقيت القاهرة.

وفي نفس التوقيت أكد طبيب المنتخب الأولمبي طارق سليمان تصريحات حرب، مشيرًا إلى أن الأخبار المتداولة عن إصابة صابر بكوفيد-19 غير صحيحة على الإطلاق.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الميدان” السعودية، أن الثنائي محمود صابر ومحمد مغربي قد تعرضا للإصابة بكوفيد 19 “كورونا” وهو ما يجعلهما خارج حسابات الجهاز الفني في مواجهة المغرب.

يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية وقوية خيث يلاقي نظيره المغربي لتحديد المركز الثالث، بـ أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر قد خسر من نظيره فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1.

بينما تلقى منتخب المغرب الهزيمة من نظيره إسبانيا بنتيجة 2-1 في إطار لقاءات نصف النهائي.

يلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة غدًا الخميس ، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة مصر والمغرب في مواجهة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات “المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت”.

سبق أن لعب المنتخب الأولمبي على برونزية الأولمبياد مرتين من قبل الأولى عام 1928، وخسر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من إيطاليا بنتيجة قاسية 11 / 3.