موعد مباراة الاهلي ضد سموحة والقنوات الناقلة

نقدم لكم موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أمام نظيره سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يواجه الاهلي نظيره سموحة في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاهلي ضد سموحة في الدوري

وتقام مباراة الاهلي ضد سموحة غدًا الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويدخل الاهلي المباراة محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يتواجد سموحة في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

معلق مباراة الاهلي ضد سموحة في الدوري

وتذاع مباراة الاهلي أمام مضيفه سموحة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز، بتعليق أيمن الكاشف.