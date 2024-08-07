تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة سموحة في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، على تشكيل الأحمر لخوض مواجهة سموحة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الاهلي ضيفًا على نظيره سموحة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين المؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الاهلي ضد سموحة غدًا الخميس الموافق الثامن من شهر أغسطس الجاري على أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد سموحة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي.

ويحتل الاهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 78 نقطة، بينما يأتي سموحة في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

تشكيل الاهلي المتوقع لمواجهة سموحة

حراسة المرمي : مصطفي شوبير

خط الدفاع : كريم فؤاد ، محمد عبد المنعم ، ياسر ابراهيم ، محمد هاني

الوسط : اكرم توفيق ، امام عاشور ، مروان عطية

الهجوم : حسين الشحات ، وسام ابو علي ، رضا سليم