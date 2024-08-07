معلق مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس 2024

يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، لخوض مباراة مصيرية وقوية خيث يلاقي نظيره المغربي لتحديد المركز الثالث، بـ أولمبياد باريس 2024.

ويلتقي المنتخب المصري الأولمبي مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة غدًا الخميس ، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وكان منتخب مصر قد خسر من نظيره فرنسا في الدور نصف النهائي بنتيجة 3-1.

بينما تلقى منتخب المغرب الهزيمة من نظيره إسبانيا بنتيجة 2-1 في إطار لقاءات نصف النهائي.

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معلق مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس

وسيعلق على مباراة مصر ضد المغرب في أولمبياد باريس علي محمد علي

وتذاع مباراة مصر والمغرب في مواجهة تحديد المركز الثالث بأولمبياد باريس 2024 تذاع على قنوات “المغربية الرياضية، وقناة السادسة الشبابية الجزائرية، بالإضافة إلى قناة بي إن سبورت”.