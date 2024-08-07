التفاصيل المالية لعقد علي معلول الجديد مع الاهلي

كشفت تقارير صحفية أن النادي الاهلي نجح في التوصل لاتفاق مع الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، على تجديد تعاقده مع الأحمر.

وأشارت التقارير أن إدارة القلعة الحمراء قد نجحت في تجديد تعاقد علي معلول لمدة موسم واحد قابل للتجديد موسم آخر.

وواصلت التقارير أنه من المقرر أن يحصل علي معلول على راتب سنوي يصل إلى مليون و100 ألف دولار أي ما يقترب من 54 مليون جنيه مصري في الموسم.

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ويستعد النادي الاهلي للإعلان عن صفقة تجديد التعاقد مع علي معلول رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وكان ينتهي العقد القديم للدولي التونسي رفقة النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن علي معلول مصاب بـ وتر إكليس ويغيب بسببه عن الفريق منذ مايو الماضي.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة فريق سموحة، غدًا الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز، على ملعب استاد برج العرب بالأسكندرية.