الشماخ وبن رمضان.. مصدر يكشف لمصراوي آخر مستجدات صفقات الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - أقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من حسم التعاقد مع المغربي جمال الشماخ ظهير أيسر فريق حسنية أكادير، وذلك لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365" أن إدارة القلعة الحمراء تسعى للتعاقد مع كافة الصفقات التي طلبها السويسري مارسيل كولر خلال الميركاتو الحالي.

وأضاف المصدر أن جمال الشماخ أصبح على أعتاب الانتقال للأهلي مقابل 730 ألف دولار، ولكن توجد بعض الرتوش الأخيرة في البنود الخاصة بالعقد قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

كما أوضح المصدر أن نادي فيرينكفاروسي المجري يرغب في الحصول على مبلغ 2.5 مليون دولار من أجل الاستغناء عن خدمات لاعب خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، الإ أن عرض الأهلي توقف عند مليون و800 ألف دولار.