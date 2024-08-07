موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد المغرب والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لملاقاة نظيره منتخب المغرب تحت 23 عاماً غداً، ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

وكان منتخب مصر تحت 23 عاماً، تلقى الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من منتخب فرنسا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، بينما تلقى المنتخب المغربي الهزيمة في الدور ذاته من المنتخب الإسباني بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وتنقل مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره منتخب المغرب، عبر قناة "بي إن سبورتس إكسترا"، كما يمكن متابعته مجاناً عبر قناتي، الرياضية المغربية، والقناة السادسة الجزائرية.

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