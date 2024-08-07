مكي لمصراوي : "فرص بلدية المحلة في البقاء بالدوري صعبة ومعقدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

تحدث محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البلدية، عن فرص المحلة في البقاء بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 6 لقاءات، وتلقى الفريق 19 هزيمة.

وقال مكي في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":" فرصنا في البقاء أصبحت صعبة ومعقدة في ظل اعتمدنا أيضاً على نتائج الفرق الأخرى، ولكن سنبذل ما في وسعنا من أجل الاستمرار في الممتاز".

وأضاف مدرب البلدية:" على اللاعبين التفكير في مصلحة النادي في الوقت الحالي، خاصة وأنه صاحب الفضل في ظهورهم ومعرفتهم من قبل الجماهير، ونسعى إلى تجديد الدوافع".

والجدير بالذكر أن محمد مكي تولي قيادة البلدية، بعد تقديم استقالته من نادي حرس الحدود والذي قاده للصعود والعودة ثانية إلي دوري الأضواء والشهرة.