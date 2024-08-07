هل يلعب نجل وزير الشباب والرياضة في بلدية المحلة؟... المدير الفني يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

كشف محمد مكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البلدية، سبب عدم ظهور ومشاركة مصطفي أشرف نجل وزير الشباب والرياضة.

وكان وزير الشباب والرياضة صرح خلال في جلسة جمعته مع الصحفيين بمركز التعليم المدني بالجزيرة، عن توجد نجله ضمن صفوف بلدية المحلة قادماً من صفوف مودرن سبورت تحت الـ23 عاماً.

وقال مكي في تصريحات خاصة "لـ الخليج 365":" مصطفي كان إعارة من نادي فيوتشر سابقاً "مودرن سبورت"، ولكنه رحل عن البلدية في يناير الماضي".

ويستعد بلدية المحلة لمواجهة نظيره الجونة يوم الثلاثاء المقبل على استاد خالد بشارة وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.