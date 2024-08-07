شكرا لقرائتكم خبر عن محامى الأهلي يحضر جلسات لجنة الانضباط فى شكوى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

حضر محامي النادي الأهلي جلسة لجنة الانضباط باتحاد الكرة اليوم، وكذلك الجلسة التي عقدت أمس، وذلك للرد على الشكوى التي تقدم بها نادي بيراميدز ضد عدد من لاعبي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته.

وتأتي هذه الشكوى في أعقاب الأحداث التي شهدتها المباراة الأخيرة بين الفريقين، والتي شهدت احتكاكات واشتباكات بين اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري للفريقين.

وشهدت الأيام الماضية تصاعدًا ملحوظًا في التوتر بين فريقي الكرة المصرية، النادي الأهلي وبيراميدز، وذلك مع استمرار الجلسات المتتالية أمام لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم.

من جانبه، كان محامي نادي بيراميدز قد حضر اجتماعًا للجنة الانضباط الأسبوع الماضي، وذلك للرد على الشكوى التي تقدم بها النادي الأهلي ضد نادي بيراميدز عقب المباراة ذاتها.

يشير هذا التبادل للشكاوى وحضور الجلسات المتتالية إلى حالة التوتر بين النادي الأهلي وبيراميدز، حيث تترقب الأوساط الرياضية المصرية القرار النهائي للجنة الانضباط في هذه القضايا.