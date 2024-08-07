شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين يشعل أجواء الصيف بالألعاب الترفيهية المتنوعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد مهرجان العلمين هذا العام إقبالًا كبيرًا من الزوار الباحثين عن المتعة والترفيه، حيث تتعدد الفعاليات والأنشطة التي تلبي مختلف الأذواق، ومن أبرز هذه الفعاليات، الألعاب الترفيهية المتنوعة التي تنتشر في مختلف أرجاء المهرجان.

وتحولت إحدى المناطق في مهرجان العلمين إلى مدينة ملاهي حقيقية، تضم مجموعة واسعة من الألعاب المائية والبرية التي تناسب جميع الأعمار.

ولم ينسَ المنظمون الأطفال، حيث خصصوا لهم منطقة ألعاب خاصة تضم ألعابًا آمنة ومناسبة لأعمارهم، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية تعليمية تساهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم.

تنتشر في مختلف أنحاء المهرجان الأجواء الاحتفالية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالموسيقى الحية، والرقص، وتناول المأكولات والمشروبات المتنوعة.

ودعا القائمون على مهرجان العلمين جميع الزوار للاستمتاع بأجواء المهرجان المميزة، والاكتشاف المستمر للفعاليات والأنشطة الجديدة التي يتم تنظيمها على مدار اليوم.