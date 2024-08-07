شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسي يواجه بطل الدنمارك غدا فى دور الـ16 لمنافسات التايكوندو لأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

اوقعت القرعة التي أجريت منذ قليل ، اللاعب الاوليمبى سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو فى مواجهة بطل الدنمارك فى دور ال16 لمنافسات التايكوندو لاولمبياد باريس 2024.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

من ناحية أخرى أنتهت رسميا آمال المصارع الأوليمبي محمد ابراهيم كيشو في أوليمبياد باريس لتحقيق ميدالية برونزية، بعد خسارة المصارع الأذربيجاني هسرات جعفروف أمام بطل أوكرانيا في وزن 67 كجم .