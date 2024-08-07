شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جبر يفشل فى تحقيق برونزية المصارعة بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

فشل محمد جبر لاعب منتخب مصر للمصارعة في الفوز بالميدالية البرونزية ، في منافسات وزن 97 كجم ، في أولمبياد باريس، بعد خسارته أمام بطل قيزغستان 2-1.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

وقعت القرعة التي أجريت منذ قليل ، اللاعب الاوليمبى سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو فى مواجهة بطل الدنمارك فى دور ال16 لمنافسات التايكوندو لاولمبياد باريس 2024.