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محمد جبر يفشل فى تحقيق برونزية المصارعة بأولمبياد باريس

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القاهرة - سامية سيد - باريس رامي ناجي

الأربعاء، 07 أغسطس 2024 09:50 م

فشل محمد جبر لاعب منتخب مصر للمصارعة في الفوز بالميدالية البرونزية ، في منافسات وزن 97 كجم ، في أولمبياد باريس، بعد خسارته أمام بطل قيزغستان 2-1.

وشاركت البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعباً ولاعبة أساسيا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعبا في 22 ، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وأفريقيا.

وقعت القرعة التي أجريت منذ قليل ،  اللاعب الاوليمبى سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو  فى مواجهة بطل الدنمارك فى دور ال16 لمنافسات التايكوندو لاولمبياد باريس 2024.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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