شكرا لقرائتكم خبر عن نهائى كأس الرابطة.. سيراميكا يتعادل 1-1 مع طلائع الجيش فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

تعادل سيراميكا بهدف لمثله مع طلائع الجيش في الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً في إطار نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى، بينما تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 43.

تشكيل سيراميكا أمام طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبدالرحمن بودي- أحمد رمضان بيكهام- خالد صبحي- رجب نبيل.

خط الوسط: محمد إبراهيم- أحمد قندوسي- محمد عادل.

خط الهجوم: صديق إيجولا- جون إيبوكا- أحمد بلحاج.

جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

محمد كوكو - سعد سمير - محمد توني - صامويل أمادي - إبراهيم محمد - نور علاء - مروان عثمان- أحمد القرموطي - أحمد ياسر ريان.

تشكيل طلائع الجيش لمواجهة سيراميكا

في حراسة المرمى: محمد شعبان

في خط الدفاع: خالد سطوحي - أحمد عبد الرحمن زولا - أحمد متعب - محمد سمير.

في خط الوسط: عبد الرحمن شيكا - فريد شوقي - علي حمدي.

في خط الهجوم: كريم طارق - محمد هاني - جودوين شيكا

وجاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

عمر رضوان - محمد دياب - حميد ماو - إسلام محارب - عمر السعيد - أحمد الشيخ - أحمد سمير - مصطفى الخواجة - يسري وحيد.