سيراميكا كليوباترا يكتسح طلائع الجيش بثلاثية ويتوج بكأس الرابطة

اكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف وحيد وتوج ببطولة كأس الرابطة اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية بينهما.

وفاز سيراميكا كليوباترا على منافسه طلائع الجيش في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الدفاع الجوي، بثلاثية مقابل هدف.

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وافتتح التسجيل جون إيبوكا، لـ سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 13 من عمر المباراة بينما أدرك التعادل كريم طارق لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 43.

وفي الدقيقة 71 تقدم محمد توني لـ سيراميكا كليوباترا ثم عزز زميله أحمد بلحاج التقدم في الدقيقة 76 بالهدف الثالث من تسديدة قوية.

وشهد اللقاء طرد أحمد عبد الرحمن زولا في الدقيقة 61 بعد حصوله على بطاقتين صفراواتين

وبهذا التتويج أصبح فريق سيراميكا كليوباترا هو أكثر فريق فائز ببطولة كأس الرابطة، بواقع مرتين حيث حقق اللقب في نسخته الأولى، بينما فاز في النسخة الثانية فريق مودرن سبورت.