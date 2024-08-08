شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن مدافع جديد تحسبا لرحيل عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

بدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في التعاقد مع مدافع جديد تحسبا لاحتراف محمد عبد المنعم في ظل اهتمام أكثر من ناد أوروبي بالتعاقد مع اللاعب، أبرزهم نادي نيس الفرنسي الذي يتمسك بضم صخر الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويبحث مسئولو الأهلي التعاقد مع مدافع محلي في الميركاتو الحالي من أجل تعويض عبد المنعم حال الموافقة على رحيله، في ظل رغبة اللاعب الملحة في خوض تجربة الاحتراف الخارجي في سن مبكرة، ومنحه الفرصة من أجل اللعب في أقوى الدوريات الأوروبية.

ويوجد أكثر من لاعب مرشح لتدعيم دفاع الأهلي مثل إياد العسقلاني لاعب روستوف الروسي ومحمد إسماعيل ومصطفى العش ثنائي نادي زد.

ويختتم الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش قبل السفر إلى الإسكندرية والدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراته أمام سموحة غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر مسابقة الدوري المصري، والتي يسعى خلالها الفريق الأحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط من أجل تتويجه بدرع الدوري بشكل رسمي.

ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في بداية مران اليوم لشرح النواحي الفنية والخططية التي ينوي تطبيقها في مباراة سموحة غدا، ويحثهم على ضرورة مواصلة الانتصارات والوصول إلى الانتصار رقم 20 على التوالي، من أجل حسم درع الدوري رقم 44 بشكل رسمي واستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبين عقب رباعية المقاولون العرب الأخيرة.

وفاز الأهلى على المقاولون العرب برباعية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري فيما فاز سموحة على المصري البورسعيدى بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.