شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين.. انتهاء منافسات كرة القدم الخماسية والكرة الشاطئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت جامعة عين شمس بالمركز الأول في بطولة كرة القدم الخماسية في مهرجان العلمين الجديدة، بختام المنافسات التي جمعت بين 6 جامعات في الأسبوع الثالث للجامعات المصرية 2024.

واختتمت منافسات كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية بين 6 جامعات في الأسبوع الثالث للجامعات المصرية 2024، المشاركة في مهرجان العلمين الجديدة.

وأقيمت المنافسات في ملاعب المنطقة الترفيهية في مدينة العلمين الجديدة، بمشاركة جامعات الأزهر والمنصورة والأقصر والفيوم ودمنهور وعين شمس.

ويشهد مهرجان العلمين هذا العام إقبالًا كبيرًا من الزوار الباحثين عن المتعة والترفيه، حيث تتعدد الفعاليات والأنشطة التي تلبي مختلف الأذواق، ومن أبرز هذه الفعاليات، الألعاب الترفيهية المتنوعة التي تنتشر في مختلف أرجاء المهرجان.

وتحولت إحدى المناطق في مهرجان العلمين إلى مدينة ملاهي حقيقية، تضم مجموعة واسعة من الألعاب المائية والبرية التي تناسب جميع الأعمار.