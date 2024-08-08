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توج فريق سيراميكا بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى، ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 43.

وأضاف محمد تونى الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز أحمد بلحاج الهدف الثالث في الدقيقة 76.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت "فيوتشر" سابقًا توج بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، بينما فاز فريق سيراميكا بلقب النسخة الماضية.

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبدالرحمن بودي- أحمد رمضان بيكهام- خالد صبحي- رجب نبيل.

خط الوسط: محمد إبراهيم- أحمد قندوسي- محمد عادل.

خط الهجوم: صديق إيجولا- جون إيبوكا- أحمد بلحاج.

جاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

محمد كوكو - سعد سمير - محمد توني - صامويل أمادي - إبراهيم محمد - نور علاء - مروان عثمان- أحمد القرموطي - أحمد ياسر ريان.

في حراسة المرمى: محمد شعبان.

في خط الدفاع: خالد سطوحي - أحمد عبد الرحمن زولا - أحمد متعب - محمد سمير.

في خط الوسط: عبد الرحمن شيكا - فريد شوقي - علي حمدي.

في خط الهجوم: كريم طارق - محمد هاني - جودوين شيكا.

وجاءت دكة البدلاء على النحو التالي:

عمر رضوان - محمد دياب - حميد ماو - إسلام محارب - عمر السعيد - أحمد الشيخ - أحمد سمير - مصطفى الخواجة - يسري وحيد.



احتفال سيراميكا بالهدف



جانب من اللقاء



جانب من المباراة



سيراميكا وطلائع الجيش كأس الرابطة



سيراميكا يهزم طلائع الجيش ويتوج بكأس الرابطة للمرة الثانية فى تاريخه