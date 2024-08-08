شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يؤدى تدريبات قوية وحماسية استعدادا للقاء المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبى لكرة القدم تدريبه، منذ قليل، بمدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء المغرب غدا الخميس فى تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة فى مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية فى دورة الألعاب الأولمبية الجارية فى فرنسا.

وضرب المنتخب المصري الأولمبي موعدا مع نظيره المغربي في مباراة البرونزية بأولمبياد باريس، في مباراة عربية خالصة بعدما خسر المنتخب الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالي، أمام نظيره الفرنسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء الاثنين الماضى، على ملعب "جروباما ستايديوم، بمدينة ليون الفرنسية، في إطار منافسات دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024.

شارك فى التدريبات كل اللاعبين ووضح عليهم الحماس والإصرار والرغبة فى تقديم مباراة قوية تليق باسم الكرة المصرية باستثناء أحمد عيد الذى خاض تدريبات تأهيلية، وتجدر الإشارة إلى أن عمر فايد يغيب للإيقاف.

وقام اللاعبون بتنفيذ عدد من الجمل الخططية فى إطار توجيهات البرازيلى ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، وتألق الجميع.