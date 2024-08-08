شكرا لقرائتكم خبر عن غياب تاو وكهرباء عن قائمة الأهلي لمباراة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه التي سافرت إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الاسبوع الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويتبقى لـ فريق الأهلي مباريات سموحة وزد وإنبي ومودرن سبورت في بطولة الدوري المصري موسم 2023 /2024، بينما يتبقى لبيراميدز مواجهات الداخلية وطلائع الجيش.

وشهدت القائمة غياب بيرسي تاو وكهربا وطاهر والسولية ومعلول للإصابة بالإضافة إلى الزنفلي، فيما شهدت تواجد ثلاثي الشباب محمد عبد الله وأحمد عابدين وريندورف سارباه.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم فؤاد - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - أحمد عابدين.

خط الوسط: إمام عاشور - أكرم توفيق - مروان عطية - كريم نيدفيد- محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - رضا سليم - محمد عبد الله - أحمد عبد القادر- ريندورف أدوم سارباه.

الهجوم: وسام أبو علي.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحال انتصاره بالمباراة سيتوج بلقب الدوري رسميا قبل ثلاث مباريات على نهاية المسابقة.