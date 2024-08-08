شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف أوباما يقترب من الانتقال لبيراميدز فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب يوسف إبراهيم أوباما، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الانتقال لصفوف بيراميدز فى صفقة انتقال حر، فى ظل انتهاء تعاقد اللاعب مع القلعة البيضاء بنهاية الموسم الجارى.

وفتح بيراميدز خط مفاوضات مع يوسف أوباما نظرًا لكونه لاعبا حرا ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، وقدم بيراميدز عرضًا للاعب، ليقترب بقوة من الانتقال لصفوف الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

وكان الزمالك عرض على اللاعب تجديد العقد لمدة 3 سنوات مقابل 10 ملايين جنيه متزايدة مع كل سنة، بالإضافة إلى الحصول على 5 ملايين جنيه بشروط، حيث تكون متوقفة على تحقيق البطولات والألقاب ونسبة المشاركة وبعض الشروط التي يجب تحقيقها حتى يتم منحه الـ 5 ملايين جنيه.

وطلب يوسف أوباما من مجلس الزمالك زيادة قيمة العقد الجديد ليصبح 15 مليون جنيه، بغض النظر عن الامتيازات الأخرى التى سيحصل عليها حال تحقيق بطولة أو التتويج بلقب، لتتوقف مفاوضات الطرفين لحين الوصول لاتفاق بينهما لحسم الملف في الأيام المقبلة.