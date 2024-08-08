شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، أهمها فوز سيراميكا بكأس الرابطة، والشركة المتحدة تحذر من استخدام حقوق المنتخب الأولمبى دون الرجوع إليها، والأهلى يوفر أوتوبيسات مجانية لنقل جماهيره للإسكندرية لمؤازرة اللاعبين أمام سموحه فى ليلة الإحتفال بدرع الدورى.

سيراميكا يهزم طلائع الجيش ويتوج بكأس الرابطة للمرة الثانية فى تاريخه

توج فريق سيراميكا بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي.

الشركة المتحدة تحذر من استخدام حقوق المنتخب الأولمبي دون الرجوع إليها

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الرياضية بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها بدعم المنتخب المصري لكرة القدم، مشيرة إلى الشراكة القوية التي تربطها بالاتحاد المصري لكرة القدم.

منتخب اليد خامس أولمبياد باريس 2024

أنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.

جلسات علاجية لزيزو وإبراهيم عادل للحاق بمباراة المنتخب الأولمبى والمغرب

يخضع الثنائي زيزو وإبراهيم عادل لاعبا المنتخب الأولمبي، لجلسات علاجية بناء على طلبهما من أجل المشاركة أمام المغرب ، خاصة أن الثنائي أحمد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها روجيريو ميكالي.

الأهلى يوفر أوتوبيسات مجانية لنقل الجماهير للإسكندرية لمتابعة مباراة سموحة

قرر مسئولو النادى الأهلى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير لدعم الفريق.

الزمالك يكشف لليوم السابع حقيقة إيقاف القيد 3 فترات جديدة

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن تعرض نادى الزمالك لإيقاف القيد 3 فترات متتالية مرة أخرى، بسبب مستحقات متأخرة سواء للاعبين سابقين أو مدربين أو مساعدين مدربين .

دونجا وعبد الله السعيد يواصلان الغياب عن الزمالك أمام زد

تحوم الشكوك حول لحاق عبد الله السعيد ونبيل عماد الشهير بـ "دونجا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بمباراة الفريق الأبيض وزد المقرر لها في التاسعة مساء غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile".