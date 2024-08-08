شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا بعد التتويج بكأس رابطة الأندية: رجال يصنعون التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الحساب الرسمى لنادى سيراميكا على تتويج الفريق بكأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على طلائع الجيش 3 /1، فى المباراة النهائية التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى.

ونشر الحساب الرسمى لسيراميكا على "فيس بوك"، صورة للاعبين ورئيس النادى يحملون كأس رابطة الأندية معلقا عليها: "رجال يصنعون التاريخ".

وتوج فريق سيراميكا بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي.

افتتح التسجيل لسيراميكا جون إيبوكا في الدقيقة 13 بعد عرضية متقنة من صديق أوجولا من الجبهة اليسرى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها النيجيرى بتسديدة مباشرة سكنت شباك طلائع الجيش في الزاوية اليسرى للمرمى، ثم تعادل كريم طارق للطلائع فى الدقيقة 43.

وأضاف محمد تونى الهدف الثانى لسيراميكا في الدقيقة 71، قبل أن يحرز أحمد بلحاج الهدف الثالث في الدقيقة 76.

جدير بالذكر أن فريق مودرن سبورت "فيوتشر" سابقًا توج بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، بينما فاز فريق سيراميكا بلقب النسخة الماضية.