شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس منح أندريه بيكيه مهمة قيادة الفريق فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو نادى الزمالك التفاوض مع الكاميرونى أندريه بيكيه مساعد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، من أجل تولى قيادة الفريق فى مسابقة كأس مصر.

ويواجه الزمالك أزمة فى مسابقة كأس مصر، حيث قرر الجهاز الفنى للزمالك السفر إلى بلادهم يوم 18 أغسطس الجارى لقضاء إجازة نهاية الموسم، وتم حجز تذاكر الطيران، باستثناء أندريه بيكيه الذى يفضل البقاء فى مصر وقضاء الإجازة فى الساحل الشمالى.

ويفكر مسئولو الزمالك فى منح بيكيه مهمة قيادة الفريق فى بطولة كأس مصر، فى ظل حصول باقى أفراد الجهاز المعاون على إجازة نهاية الموسم.

ولم يحسم الزمالك موقفه النهائى من مسابقة كأس مصر حتى الآن، لاسيما أن الإدارة طلبت تعديل مواعيد المسابقة بسبب تلاحم المواسم وارهاق اللاعبين، وينتظر الزمالك رد لجنة المسابقات.

وكان اتحاد الكرة حدد يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس الجاري موعداً لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في دور الـ16 لكأس مصر.