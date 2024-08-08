شكرا لقرائتكم خبر عن معتز البطاوي: سيراميكا يستحق التواجد ضمن كبار الكرة المصرية فى بطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

أعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي لفريق سيراميكا عن سعادته بتتويج فريقه بكأس الرابطة الذي يعد اللقب الثاني في تاريخ النادي، والذي جاء على حساب طلائع الجيش في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب استاد الدفاع الجوي.

وأضاف معتز البطاوي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سيراميكا يستحق التتويج ببطولة كأس الرابطة بعد المستوى المميز الذي حققه على مدار البطولة وبخاصة المباراة النهائية أمام طلائع الجيش، قائلاً: "ربنا أدانا على قد تعبنا بالفوز ببطولة كأس الرابطة".

وأشار معتز البطاوي إلى أن الحفاظ على لقب كأس الرابطة كان أهم أهداف سيراميكا في بداية الموسم، مؤكداً أن الفريق يستحق التواجد ضمن كبار الكرة المصرية في بطولة السوبر التي ستقام في الإمارات.

وتابع معتز البطاوي أن الفريق لم يحالفه الحظ والتوفيق خلال مشواره ببطولة الدوري وعملنا بشكل كبير للتتويج بكأس الرابطة.

وواصل البطاوي أن بطولة كأس الرابطة ستكون بمثابة عودة الفريق إلى مساره الصحيح، وبداية منافسته على الألقاب، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على الظهور بمستوى مميز في الموسم الجديد.