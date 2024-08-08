شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 7 - 8 - 2024 العديد من الأخبار الهامة، منها فوز سيراميكا على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف ليحصل على كأس الرابطة للمرة الثانية على التوالى ، والشركة المتحدة تحذر من استخدام حقوق المنتخب الأولمبى دون الرجوع إليها، الأهلى يوفر أوتوبيسات مجانية لنقل جماهيره للإسكندرية لمؤازرة اللاعبين أمام سموحه فى ليلة الإحتفال بدرع الدورى

سيراميكا يهزم طلائع الجيش ويتوج بكأس الرابطة للمرة الثانية فى تاريخه

توج فريق سيراميكا بكأس الرابطة المصرية بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء في إطار نهائي المسابقة، على استاد الدفاع الجوي.

الشركة المتحدة تحذر من استخدام حقوق المنتخب الأولمبي دون الرجوع إليها

أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الرياضية بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها بدعم المنتخب المصري لكرة القدم، مشيرة إلى الشراكة القوية التي تربطها بالاتحاد المصري لكرة القدم.

اختبار طبي لأحمد عيد في مران منتخب مصر الأولمبي استعدادًا لمواجهة المغرب

يخضع أحمد عيد لإختبار طبي في مران تحت إشراف دكتور طارق سليمان و صلاح عاشور ، على أمل اللحاق بمباراة المغرب المقرر لها غدًا في مباراة تحديد المركز الثالث و الرابع للتتويج بالبرونزية.

منتخب اليد خامس أولمبياد باريس 2024

أنهى منتخب مصر لكرة اليد منافسات أولمبياد باريس فى المركز الخامس عقب فوز الدنمارك علي السويد وفوز ألمانيا على فرنسا.

جلسات علاجية لزيزو وإبراهيم عادل للحاق بمباراة المنتخب الأولمبى والمغرب

يخضع الثنائي زيزو وإبراهيم عادل لاعبا المنتخب الأولمبي، لجلسات علاجية بناء على طلبهما من أجل المشاركة أمام المغرب ، خاصة أن الثنائي أحمد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها روجيريو ميكالي.

الأهلى يوفر أوتوبيسات مجانية لنقل الجماهير للإسكندرية لمتابعة مباراة سموحة

قرر مسئولو النادى الأهلى توفير أوتوبيسات مجانية لنقل جماهير القلعة الحمراء إلى الإسكندرية غدًا الخميس، لمساندة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام سموحة، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 لمسابقة الدوري، وذلك تقديرًا للدور الكبير الذي تقوم به الجماهير لدعم الفريق.

الزمالك يكشف لليوم السابع حقيقة إيقاف القيد 3 فترات جديدة

شهدت الساعات الماضية تداول أنباء عن تعرض نادى الزمالك لإيقاف القيد 3 فترات متتالية مرة أخرى، بسبب مستحقات متأخرة سواء للاعبين سابقين أو مدربين أو مساعدين مدربين .

حسام حسن ومصطفى البدرى على رأس قائمة سموحة لمواجهة الأهلى بالدورى

أعلن أحمد سامى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة قائمة فريقه لمواجهة الأهلى المقرر لها في التاسعة مساء غداً الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى nile".

دونجا وعبد الله السعيد يواصلان الغياب عن الزمالك أمام زد

تحوم الشكوك حول لحاق عبد الله السعيد ونبيل عماد الشهير بـ "دونجا" ثنائى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بمباراة الفريق الأبيض وزد المقرر لها في التاسعة مساء غداً الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن مؤجلات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى nile" .

7 لاعبين يستعدون للراحة فى الأهلى بعد حسم التتويج بالدوري غدا

يجهز مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لإراحة مجموعة من اللاعبين عقب الانتهاء من مباراة سموحة غدا الخميس في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري المصري، في مباراة حسم التتويج بالدوري ولتي يحتاج فيها الفريق الأحمر لنقطة واحدة من أجل تنصيبه بطلا للدرع رقم 44.

أولمبياد باريس ..مها عامر تفشل فى التأهل الى نصف نهائى منافسات الغطس

فشلت اللاعبة المصرية مها عامر فى التأهل إلى نصف النهائى فى مسابقة الغطس خلال مرحلة التصفيات ، لتحقق المركز 24 من أصل 28 متسابقة فى أولمبياد باريس.